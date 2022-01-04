Уведомления о кредитах: у "Дії" появилась новая услуга

Эта услуга уже работает по умолчанию в приложении.

В приложении "Дія" запустили новую услугу – push-сообщение о кредитах или проверку кредитной истории.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, вы сразу увидите пуш в приложении "Дії", — написал министр.

По его словам, эта услуга уже работает по умолчанию в приложении – обновлять "Дію" не нужно. Также он подчеркнул, что "Дія" не подключено к организациям, выдающим микрокредиты. А потому, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна цифровая подпись.

"Если в "Дії" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу. Если увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать", – объясняет Федоров.

Как работает новая услуга – смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили, когда "ковидную тысячу" получат украинцы без применения "Дії" и банковских карт.

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