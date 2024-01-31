Увеличатся ли тарифы на свет: министр дал четкий ответ

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона или после его завершения даже не обсуждается.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Мы не планируем повышать тарифы в течение этого отопительного сезона", — цитируют в ведомстве заявление министра, напомнившего, что до окончания отопительного сезона, то есть до 1 мая, в Украине действует правительственное постановление, которым установлен уровень тарифов.

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Министр также прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа после апреля. "Таких планов, проектов и обсуждений не существует", — подчеркнул он.

Галущенко назвал разговоры о возможном повышении стоимости электроэнергии домыслами и манипуляциями.

"Когда происходят разные манипуляции, я всегда призываю обращаться к официальным источникам", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине в прошлом году произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

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