Увеличение количества "Шахедов": авиаэксперт назвал самый эффективный способ противодействия

Для перехвата и ликвидации "Шахедов" работают мобильные группы, средства РЭБ и даже искусственный интеллект. Однако самый действенный способ – уничтожать производственные возможности на российской территории, которые вовлечены в производство БпЛА.

Об этом 24 Канала рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Как эффективно противодействовать российским БпЛА

Известно, что за октябрь Россия выпустила по Украине более 2 тысяч беспилотников. Для борьбы с такими масштабами нужно больше мобильных групп, говорит Храпчинский, но и здесь есть нюанс. Дело в том, что агрессор кроме "Шахедов" запускает имитационные дроны, как "Гербера", что создает нагрузку на силы ПВО. Для противодействия этим БПЛА прекрасно подходит РЭБ, что позволяет отводить их от городов.

По словам эксперта, необходимо искать решение по автоматическому перехвату с удешевлением боеприпасов, то есть определенные разработки с искусственным интеллектом. И в этом направлении уже есть некоторые наработки, и все необходимо масштабировать.

"Если говорим о самом действенном инструменте уничтожения возможности использования Россией дронов, это непосредственно удары по стратегическим объектам на российской территории, которые их производят. Не одна "Алабуга" производит БПЛА, есть и в Московской, и в Ленинградской производственные мощности, которые вовлечены в производства ударных беспилотников", – отметил заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Он также предлагает горсоветам из собственных бюджетов закупать средства РЭБ и набирать мобильные группы, чтобы помогать перехватывать вражеские БПЛА. Это значительно усугубит Силы обороны.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. В результате вражеского удара ранения получили по меньшей мере четыре человека.

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