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Увеличение колличества погибших в результате подрыва ГЭС и угроза ракетных обстрелов: главные новости ночи 18 июня

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3175
Время на прочтение
1 мин
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Увеличение колличества погибших в результате подрыва ГЭС и угроза ракетных обстрелов: главные новости ночи 18 июня

Ночью в нескольких украинских областях звучала воздушная тревога / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 июня 2023:

  • Подрыв Каховской ГЭС: сколько людей погибло и пропало без вести на 12 день ликвидации последствий Читать далее –>
  • Херсонщина и Николаевщина оказались под угрозой ракетной опасности Читать далее –>
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