Увеличение колличества погибших в результате подрыва ГЭС и угроза ракетных обстрелов: главные новости ночи 18 июня

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 июня 2023:
- Подрыв Каховской ГЭС: сколько людей погибло и пропало без вести на 12 день ликвидации последствий Читать далее –>
- Херсонщина и Николаевщина оказались под угрозой ракетной опасности Читать далее –>
- На Херсонщине и Днепропетровщине возможна работа ПВО по вражеским беспилотникам Читать далее –>
- Подоляк предсказывает панику у кремлевских пропагандистов: названа причина Читать далее –>
- Во временно оккупированном Геническом утро началось с "бавовны" (фото) Читать далее –>
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