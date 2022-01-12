Увеличение помощи Украине от США и COVID-прогноз Билла Гейтса. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В случае вторжения РФ в Украину США готовы увеличить оборонную помощь Киеву, усилить присутствие НАТО в Восточной Европе и ввести экономические санкции против Кремля, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Читать дальше –>
- США в рамках одобренной дополнительной оборонной поддержки для Украины в размере 200 миллионов долларов предоставят стране радиолокационные системы и морское оборудование, узнали в Politico. Читать дальше –>
- В Госдепе заявили, что переговоры между США и Россией завершатся успехом только в случае "атмосферы деэскалации", для достижения которой Москве необходимо объяснить или остановить военные учения вблизи границ с Украиной. Читать дальше –>
- Аньян (провинция Хэнань) стал третьим городом в Китае, жителям которого запретили выходить из дома из-за вспышки COVID-19. Читать дальше –>
- Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 пойдет на спад сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон". Читать дальше –>