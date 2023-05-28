Увеличение тарифов на электроэнергию: в Раде рассказали, насколько вырастет сумма в платежках

Тарифы на свет могут вырасти до 2,88 грн за кВт/ч, то есть в среднем на 150-200 грн.

Об этом рассказал член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

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По его словам, нужно убрать порог, чтобы упростить учет. Это должен быть принят Кабинетом министров во время заседания правительства.

"Потому что когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того, чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения — 2,88 грн", — пояснил он.

На вопрос, повлияет ли это как-нибудь на субсидии, ответил, что нет. Их будут получать и после поднятия тарифов.

Рост тарифов на свет

В конце апреля Минэнерго Украины предупредило о повышении тарифов на электроэнергию перед отопительным сезоном 2023-2024. Они назвали это вынужденным шагом, поскольку следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего.

Ранее в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировали, что верхние пределы тарифов на электроэнергию могут вырасти от 1,68 грн до 2,4 грн или на 2,8 грн за кВт-ч.

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