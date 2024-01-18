Увеличение военного сбора в Украине: журналисты расспросили киевлян о повышении налога

Мнения жителей Киева разделились: одни поддержали повышение военного сбора, другие заявили, что военный сбор 3% в случае зарплаты от 20 тысяч гривен несправедлив.

Видео опроса журналистами обнародовал телеканал "Киев 24".

По мнению жителей столицы, даже если люди получают меньшую зарплату, они все равно перечисляют часть на потребности ВСУ.

"Я зарабатываю меньше 20 тысяч гривен, но я перечисляю. Я не думаю, что нужно увеличивать сбор в случае такой зарплаты", — ответила жительница Киева.

Некоторые респонденты поддержали предложение о повышении сбора, выразив мнение, что нужно платить налог "по средствам".

Однако большинство из тех, кого спрашивали журналисты, сошлись во мнении, что 20 тысяч гривен — не высокая зарплата, поэтому и военный сбор должен быть меньше.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа предложила повысить военный сбор с 1,5% до 3% для украинцев, которые зарабатывают более 20 тысяч гривен. По ее мнению, есть несколько вариантов, в частности перенаправление средств из местных бюджетов, а также повышение налогов и сборов. По ее словам, тот, кто зарабатывает больше, должен больше платить в бюджет. Так что, если человек зарабатывает, например, от 20 тысяч гривен, он мог бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. "Это было бы справедливо", – считает глава Комитета ВР по бюджету.

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