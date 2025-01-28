Увеличение выплат для военных 18-25: в ВР ответили, первый ли это шаг к снижению возраста мобилизации

В Украине планируют увеличить финансовые стимулы для поощрения молодежи от 18 до 25 лет вступать в армию.

Об этом заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью "УНИАН".

По его словам, в Верховной Раде на сегодняшний день нет законопроекта, который бы предусматривал такую инициативу. Однако есть наработка в комитете по дополнительным стимулам и поощрениям, в том числе финансовым, "но все упирается в нехватку бюджетных средств".

Вениславского спросили, насколько будет существенно увеличено финансовое стимулирование при подписании контракта молодыми людьми в возрасте до 25 лет.

"Не готов назвать качество конкретные цифры. Но нужно понимать, что надеяться только на существенное увеличение денежного довольствия как стимула привлечения в ВСУ – это один из вариантов", – говорит депутат.

Пример России

Он отметил, что в России этот метод эффективно работает, потому что за заключение контракта россияне получают иногда по несколько миллионов, которые являются невиданными и неслыханными для 90% населения РФ и обеспечат финансово на годы вперед их семьи.

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"Это один из вариантов и для нашей страны, но необходимо понимать, что уровень жизни в глубинке России и в Украине – это несопоставимые вещи. Если давать объективную оценку, то уровень денежных выплат нашим военнослужащим на сегодняшний день соответствует среднему уровню обеспечения военнослужащих в других странах мира. А денежное довольствие тех, кто воюет на переднем крае, очень существенно. И за такие средства готовы воевать граждане других стран мира", – говорит нардеп.

Финансовое стимулирование – первый шаг к мобилизации 18-летних?

Вениславский опроверг тезис, что увеличение выплат является первым шагом к снижению мобилизационного возраста.

Он заверил, что сейчас речь не идет о принудительной мобилизации для молодых людей этой возрастной категории.

"В прошлом году мы получили определенное количество молодых людей этого возраста, заключивших контракт без принуждения. Не могу говорить, о каком количестве людей идет речь, поскольку эти данные являются закрытой информацией во время войны", – говорит Федор Вениславский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Давосе ответил, будет ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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