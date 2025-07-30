Увеличение выплат за службу по контракту: Шмыгаль объяснил ситуацию

Выплаты военным / © ТСН

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Все выплаты украинским военным осуществляются из украинского бюджета. Увеличить выплаты за службу по контракту, как это сделала Россия, возможно лишь при условии, что удастся собрать больше налогов.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью ВВС.

По его словам, на сегодня Украина отдает защитникам все, что собирает в бюджет.

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«Сегодня Украина собирает порядка 50 миллиардов долларов налогами. И это наш вклад как государства в войну», — пояснил министр.

При этом он добавил, что Россия тратит на войну 120+ миллиардов долларов.

«Для того, чтобы держать фронт, мы должны тратить не меньше. Если мы хотим выигрывать, должны тратить больше. Из 120 миллиардов 50 плюс дает Украина, 60-70 дают партнеры», — отметил Шмыгаль.

Украинский министр отметил, что во время заседания «Рамштайн» речь шла о том, что в следующем году Украина будет нуждаться в 60 миллиардах долларов от партнеров, чтобы противостоять российской агрессии.

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«Заработную плату военных Украина оплачивает сама из своих налогов. Если сможем собирать больше налогов, сможем платить большую зарплату. По состоянию на сегодня мы все, что собираем, все отдаем нашим военным», — повторил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь финансово в вопросе повышения денежного обеспечения для украинских военных.