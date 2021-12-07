Увеличилось количество погибших в страшной аварии на Черниговщине: подробности от полиции

Увеличилось количество погибших в страшной аварии на Черниговщине: подробности от полиции

Пострадавших госпитализировали в больницы.

В страшной аварии на Черниговщине погибли 11 человек, восемь получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Согласно последним данным от спасателей и правоохранителей, продолжающих работать на месте, в результате ДТП погибли 11 человек, восемь травмировались. Пострадавших госпитализировали в больницы.

"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики. В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что авария произошла около 08:00 на автодороге Чернигов — Гримяч. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно.

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