"Увеличит количество случаев дезертирства в разы": Жорин о последней инициативе Рады о СЗЧ

Инициатива Верховной Рады о декриминализации самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) лишь усугубит ситуацию.

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин.

Жорин негативно отнесся к идее нардепов принять законопроект об ослаблении ответственности за СВЧ.

"Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротаций и отдыха", — убежден военный.

По его мнению, эта инициатива "лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя".

Напомним, что в Украине уже декриминализовали дезертирство и самовольное оставление части, если военный совершил это впервые и добровольно вернулся на службу.

Ранее нардеп Вениславский прокомментировал информацию о том, что в СЗЧ якобы находятся более 100 тысяч военных.

Также сообщалось, что военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт.

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