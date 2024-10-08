"Увеличит количество случаев дезертирства в разы": Жорин о последней инициативе Рады о СЗЧ

Жорин "разнес" идею нардепов принять законопроект об ослаблении ответственности за СЗЧ.
Инициатива Верховной Рады о декриминализации самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) лишь усугубит ситуацию.
Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин.
Жорин негативно отнесся к идее нардепов принять законопроект об ослаблении ответственности за СВЧ.
"Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротаций и отдыха", — убежден военный.
По его мнению, эта инициатива "лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя".
Напомним, что в Украине уже декриминализовали дезертирство и самовольное оставление части, если военный совершил это впервые и добровольно вернулся на службу.
Ранее нардеп Вениславский прокомментировал информацию о том, что в СЗЧ якобы находятся более 100 тысяч военных.
Также сообщалось, что военные, впервые самовольно покинувшие свои части, вместо заключения начали возвращаться на фронт.
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