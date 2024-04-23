Увеличиваем демографический кризис: военный о результате запрета на консульские услуги

По мнению Мирослава Гая, украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран.

Лишение консульских услуг украинских мужчин за границей приведет не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

Такое мнение высказал украинский активист, волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай.

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"В чем проблема мобилизации? Ее нужно было проводить раньше и предельный возраст должен быть не 25, а 21. Теперь многие молодые люди уехали, или пытаются уехать. Лишение их консульских услуг приведет к массовым попыткам получить гражданство европейских стран", — пояснил Гай.

Он подчеркнул, что в результате таких действий Украина увеличивает демографический кризис, который и так будет одним из главных последствий этой войны.

"И рейтингов такая политика не прибавит. Надо думать о сохранении Государства как концепции Победы. А впоследствии укрепление этого Государства и ВПК Украины как концепции выживания, а это вступление в ЕС, внедрение судебной и экономической реформы и вступление в НАТО", — подытожил. военный.

В комментариях пользователи отметили, что многие украинцы за рубежом уже интересуются, как получить гражданство другой страны.

Ранее стало известно, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

Финансовый эксперт и блогер Сергей Фурса считает, что такие действия не заставят ни одного мужчину, избравшего быть за границей во время войны, уйти на фронт. В то же время они усугубит демографическую проблему, если эти мужчины не вернутся домой хотя бы после войны.

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!