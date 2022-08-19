"Уверен, что миллионы будут им пользоваться": Федоров рассказал о пенсионном удостоверении в "Дие"

В "Действии" будут отображаться только пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, об электронных пенсионных удостоверениях в "Дие" и будут ли они пользоваться спросом.
Об этом он сообщил 19 августа в эфире телемарафона.
"В условиях войны мы просто обязаны запустить эту услугу, поскольку очень многие покидают свое место жительства и часто без документов. Поэтому важно, чтобы этот документ был при себе. Сегодня несколько тысяч пенсионеров проходят бета-тестирование и мы анализируем эффективность этой услуги. Я уверен, что миллионы будут пользоваться этой услугой", — подчеркнул Федоров.
Более того, он добавил, что пенсионное удостоверение будет двух видов. Не только по возрасту (для женщин от 55 лет, для мужчин — от 60), но и специальное (например, из-за инвалидности, потери кормильца и т.п.).
Пенсионное удостоверение по возрасту подтянется автоматически так же, как и ваш цифровой паспорт, а специальное нужно будет скачать самостоятельно.
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