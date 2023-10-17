"Уверял, что изменился на лице": в Ровно мужчина попытался сдать экзамен по вождению вместо соседа

Житель Ровенщины решил помочь соседу и сдать за него практический экзамен по вождению.

В Ровно мужчина пытался сдать практический экзамен по вождению вместо своего соседа.

Об этом рассказали в Сервисном центре МВД в Ровенской области.

В сервисный центр МВД Ровно обратился житель одного из сел Ровенского района, чтобы сдать практический экзамен по вождению.

Он предоставил все необходимые документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, медицинскую справку. Но вместо своих мужчина взял соседские документы. На такую авантюру он решился из-за "благих намерений" — выручить знакомого и помочь товарищу получить водительское удостоверение.

Администраторы Сервисного центра сразу разоблачили обманщика, взглянув только на фото в паспорте.

"И хотя мужчина пытался доказать, что за 8 лет немного изменился на лице и фотография уже старая, однако все же пришлось общаться с полицией", — говорится в сообщении.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Сервисного центра МВД в области отметила, что с 2019 года это первый такой случай в сервисных центрах МВД в области, когда гражданин пришел сдавать практический экзамен по вождению вместо другого.

"Если посмотреть на паспорт, видно, что человек не похож. Когда его переспросили, какой ваш год рождения, то он даже правильно год не сказал. Были случаи, которые приходили с поддельными медицинскими справками, с поддельными водительскими удостоверениями и хотели заменить новым образцом. Такие случаи были, а это — впервые. Если такие факты выявляем, то сразу вызываем полицию", — отметила она.

Напомним, что ВР разрешила будущим водителям учить теорию самостоятельно без автошколы.

Ранее сообщалось, что в Украине изменились правила регистрации авто.

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