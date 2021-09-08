Увезли в неизвестном направлении: в Крыму оккупанты похитили бывшего члена Меджлиса Менсеитова

После того, как неизвестные похитили мужчину, ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают.

В оккупированном Симферополе, в поселке Молодежное, похитили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Менсеитова Эльдара и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

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"Вчера в 20:30 я, возвращаясь, заметила у своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24 часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают ", — говорится в сообщении.

Отметим, 18 июня Менсеитов давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

Эльдар Менсеитов (второй слева) / Крымская солидарность

Напомним, оккупационный суд Крыма избрал заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

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