Увидел, что ест из тарелки, и убил: в Хмельницкой области мужчина повесил кота на металлической перекладине

Увидел, что ест из тарелки, и убил: в Хмельницкой области мужчина повесил кота на металлической перекладине

За дело взялась полиция.

В селе Куча Каменец-Подольского района Хмельницкой области 40-летний местный житель повесил своего кота на металлической перекладине. Убитое животное обнаружили в понедельник утром, 31 января, приехавшие к мужчине полицейские, чтобы выяснить обстоятельства конфликта, который произошел несколько дней назад при его участии.

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"Зайдя во двор, полицейские увидели на металлической перекладине повешенного кота. Хозяин объяснил, что, проснувшись утром, увидел, как его кот на столе ест из тарелки. Это его возмутило, поэтому, мол, он так и поступил", — рассказали в полиции области.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Живодеру грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

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