Увидел, как похищают человека и позвонил в полицию: в Ивано-Франковске копы поблагодарили 12-летнего парня

Увидел, как похищают человека и позвонил в полицию: в Ивано-Франковске копы поблагодарили 12-летнего парня

Правоохранители разыскали вероятных нападавших, однако они рассказали, что никого не похищали, а просто таким образом забрали своего друга на вечеринку.

В Ивано-Франковске 12-летний парень, увидев, как неизвестные на улице связали и затолкали мужчину в авто, сразу вызвал полицию. За сознательный поступок правоохранители вручили подростку грамоту.

Об этом сообщили в телеграмм-канале МВД.

Так, парень рассказал правоохранителям, что увидел, как неизвестные в масках похищают мужчину. Они связали его и повезли на авто в неизвестном направлении. Парень указал цвет, марку и номерной знак авто, описал всех возможных похитителей.

Правоохранители разыскали вероятных нападавших, однако они рассказали, что никого не похищали, а просто таким образом забрали своего друга на вечеринку.

"Мы гордимся сознательным поступком Николая, который не растерялся и оперативно, точно и информативно рассказал о произошедшем. Вчера его посетил заместитель начальника управления патрульной полиции и вручил благодарность за сознательную гражданскую позицию", — говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни 19-летний парень разорвал и растоптал флаг Украины.

Новости Украины: в Житомирской области 15-летний парень погиб под колесами поезда "Одесса-Киев"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку