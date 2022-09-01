"Увидел ключевые вещи": глава миссии МАГАТЭ дал первый комментарий на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ смогла увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС 1 сентября.

Об этом сообщил гендиректор и глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я думаю, что сегодня за эти несколько часов мы смогли связать много информации. Ключевые вещи, которые мне необходимо было увидеть, я увидел и получил объяснение", – сказал глава агентства.

Он также сообщил, что МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС.

Заметим, что на территории ЗАЭС россияне показали представителям МАГАТЭ последствия своих же обстрелов, выдавая их за украинские. В то же время на 14 секунде соответствующего видео был слышен взрыв.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии.

Миссия на ЗАЭС – самая сложная задача за всю историю существования МАГАТЭ

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