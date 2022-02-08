Увидел на пастбище: в Одесской области из-за козла мужчину отправили на исправительные работы

Увидел на пастбище: в Одесской области из-за козла мужчину отправили на исправительные работы

Подозреваемый на суде раскаялся.

В Одесской области к 160 часам исправительных работ приговорили мужчину, который на пастбище украл и зарезал козла.

Об этом идет речь в приговоре Килийского районного суда Одесской области, сообщает ТСН.ua.

По данным следствия, вблизи г. Килия Измаильского района Одесской области 12 января 2022 мужчина на пастбище заметил козла. Он украл животное и зарезал его. Однако не успел съесть, поскольку тушу козла изъяла полиция и передала владелице.

Владелица козла оценила ущерб в 2 466 грн. На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 185 УК Украины и приговорил к 160 часам исправительных работ. Также он должен заплатить 514,86 гривен расходов на привлечение эксперта.

Читайте также: