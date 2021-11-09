Увидел на улице рядом с женой: в Ровенской области мужчина жестоко избил другого из ревности

Увидел на улице рядом с женой: в Ровенской области мужчина жестоко избил другого из ревности

Суд вынес приговор мужчине за жестокое избиение знакомого своей жены.

В Ровенской области суд признал виновным 31-летнего здолбуновчанина в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины). За совершенное мужчина проведет в тюрьме 5 лет.

Об этом сообщает прокуратура Ровенской области.

Так, ранее неоднократно судимый за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков мужчина во время испытательного срока по предыдущему приговору суда, в апреле 2019 года из-за ревности избил 27-летнего жителя Здолбунова. Он встретил его на улице со своей женой. В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

Напомним, что с. Белое Львовского района Львовской области 31-летний мужчина жестоко убил свою 33-летнюю сожительницу . Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

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