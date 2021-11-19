Увидел сообщение "забери деньги": в Польше украинец нашел около банкомата 5 тыс. злотых и принес в полицию

В Польше действия украинца назвали примерными.
В Польше в городе Свиноустя 18 ноября украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых (более тысячи евро). Деньги мужчина принес в полицию.
Об этом сообщает "Польское радио".
Украинец сообщил, что он шел возле банкомата и увидел сообщение "забери деньги". Мужчина взял средства и принес их в полицейский участок. Впоследствии в полицию обратились и местные жители, сообщившие о потере средств.
Оказалось, что мужчина снял деньги с банкомата, однако забыл их взять.
"Благодаря честности мужчины, законный владелец смог вернуть свои деньги", — сообщили в польской полиции.
В Польше действия украинца назвали примерными.
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