Увидел видео расстрела отца: сын жертвы теракта в Киеве рассказал шокирующие подробности

Последствия теракта в Киеве / © Апостроф

Киевлянин Виталий Блонский, сын погибшего во время теракта в Голосеевском районе столицы мужчины рассказал, как увидел в Telegram-канале момент убийства его отца, который возвращался из супермаркета.

Его рассказ опубликовало издание «Радио Свобода».

По его словам, эти страшные кадры он увидел еще тогда, когда террорист Дмитрий Васильченков удерживал заложников в супермаркете.

«В 16.13 он рассчитывался на кассе и потом он уже шел домой. Это было где-то в 16.20, он медленно ходит», — рассказывал мужчина.

Он также предположил, что убийство его отца произошло именно в тот момент, когда с места стрельбы сбежали патрульные полицейские.

«Если сопоставлять все видео, то здесь как раз были полицейские. И вот они убежали, и он ушел», — говорит Виталий.

Со своим отцом в последний раз он виделся еще в пятницу, когда забирал дочь из детсада. Тогда же тот в последний раз поиграл со своей внучкой.

«Мы должны были встретиться здесь именно в 4 часа. Я задержался и получается, что мы так и не встретились», — добавил мужчина.

Теракт в Киеве 18 апреля — что известно

Стрельба в Голосеевском районе Киева произошла 18 апреля. Сначала нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете.

Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали террориста.

В сети впоследствии появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не оказав помощи людям под обстрелом.

На время служебного расследования полицейских отстранили от исполнения обязанностей, впоследствии им объявили подозрение.