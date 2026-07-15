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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

«Увидела большое зарево»: уцелевшая после удара РФ по дому в Одессе рассказала жуткие подробности атаки

Первые взрывы в Одессе прогремели около 7 утра. В подъезде была кровь, все трубы полопались, все было в воде, в обломках, говорит очевидца российской атаки на город.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Суспільне

Жительница поврежденного дома в Одессе Юлия, которой удалось выжить во время российской атаки 15 июля, рассказала о первых минутах удара.

Об этом девушка рассказала Общественному.

«Я увидела большое зарево, взрыв… Какое-то коматозное состояние, ничего не почувствовала, будто все было в тумане… В подъезде была кровь, все трубы лопались, все было в воде, в обломках», — вспоминает она.

Девушка проснулась за несколько минут до взрыва. В ее квартире выбило окна, удар повредил балкон.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Атака России по Одессе 15 июля — что известно

Напомним, утром 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. Попала в многоэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждены одноэтажное здание, нежилое помещение, газопровод, склад готовой продукции производственного предприятия.

По данным властей, из-за российской атаки ранены и погибли. Известно о по меньшей мере трое погибших и шестеро травмированных.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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