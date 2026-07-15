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«Увидела большое зарево»: уцелевшая после удара РФ по дому в Одессе рассказала жуткие подробности атаки
Первые взрывы в Одессе прогремели около 7 утра. В подъезде была кровь, все трубы полопались, все было в воде, в обломках, говорит очевидца российской атаки на город.
Жительница поврежденного дома в Одессе Юлия, которой удалось выжить во время российской атаки 15 июля, рассказала о первых минутах удара.
Об этом девушка рассказала Общественному.
«Я увидела большое зарево, взрыв… Какое-то коматозное состояние, ничего не почувствовала, будто все было в тумане… В подъезде была кровь, все трубы лопались, все было в воде, в обломках», — вспоминает она.
Девушка проснулась за несколько минут до взрыва. В ее квартире выбило окна, удар повредил балкон.
Атака России по Одессе 15 июля — что известно
Напомним, утром 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. Попала в многоэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждены одноэтажное здание, нежилое помещение, газопровод, склад готовой продукции производственного предприятия.
По данным властей, из-за российской атаки ранены и погибли. Известно о по меньшей мере трое погибших и шестеро травмированных.