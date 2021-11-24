Увидела сына мертвым и скрылась: в Запорожье нашли мать 5-месячного ребенка и назвали вероятную причину трагедии

Родственник матери усопшего ребенка рассказал, что женщина сама пришла домой.

В Запорожье нашли мать 5-месячного ребенка, которая сообщил о смерти сына и скрылась. Отчим женщины рассказал, что она так сделала, потому что была в состоянии шока.

Об этом сообщает "Общественное".

Тело ребенка обнаружили 23 ноября в одной из квартир на улице Лизы Чайкиной. Мать 5-месячного младенца сообщила о трагедии бабушке ребенка и загадочно исчезла. Однако уже потом женщина вернулась к родителям.

Отчим женщины сообщил, что ее сразу забрали на допрос. По словам мужчины, на теле ребенка признаков насилия не было обнаружено. По предварительным данным, мальчик подавился.

"Позвонила она своей матери, говорит, что умер ребенок. Мать говорит: вызывай скорую, вызывай врачей! А она: "Я ничего не знаю, ничего не понимаю, домой не пойду". Ну, и естественно, жена прибежала, потом я. Вызвали скорую. Врачи вызвали полицию. И получилось так, что когда пришли, ребенок был уже мертв. По официальной версии врача скорой, он подавился. А там вскрытие покажет", — рассказал отчим девушки.

По словам мужчины, его падчерица хорошая мать. Кроме покойного сына у нее есть еще и 4-летний ребенок. По его мнению, женщина скрылась с места трагедии из-за шока.

"Как объяснили в районном отделении полиции, что в состоянии аффекта просто человек не понимал, что он делал. Она хорошая мать", — сообщил родственник женщины.

В Нацполиции Закарпатской области сообщили, что окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 УКУ с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Запорожье по ул. Лизы Чайкиной во вторник, 23 ноября, нашли мертвым 5-месячного ребенка.

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