Увидели этот код — кладите трубку: как распознать звонок от мошенника

Звонок от мошенников можно определить по номеру телефона / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Украине участились случаи телефонного мошенничества . Злоумышленники используют замысловатые схемы, но часто их можно разоблачить еще до начала разговора – просто взглянув на экран смартфона. Специалисты советуют внимательно относиться к незнакомым номерам и запомнить «красные флажки». Определить потенциально опасный вызов можно по первым цифрам номера.

О том, какие коды являются зоной риска и как работают современные технологии подмены номеров, пишет "Волна".

Код страны: внимание к началу

Первое, на что следует обратить внимание – код страны после знака «+». Для Украины это +380 .

Реклама

Если вы видите любой другой код, а вы не ждете звонка от родственников или партнеров из-за рубежа, это гарантировано либо мошенники, либо спам, либо звонок, который может стоить вам значительных средств из-за международной тарифификации.

Загадочный код 044

Особое внимание эксперты обращают на код +38044 . Это стационарные номера Киева.

Для киевлян Это могут быть коммунальные службы, государственные учреждения или поликлиники. Но бдительность терять не стоит.

Для жителей других регионов: Если вы живете не в столице и не ждете звонка из госучреждения, вероятность того, что это полезный вызов минимальна. Чаще всего этот код используют колл-центры для спам-рассылок, рекламы услуг или мошеннических схем («ваш родственник в беде», «банк блокирует карту»).

Опасность в мессенджерах

В последнее время мошенники массово переехали в Viber, Telegram и WhatsApp. Специалисты предупреждают: настоящие банки никогда не звонят по телефону из-за мессенджеров .

Если вам поступает звонок в приложении с незнакомого номера (часто с логотипом банка на аватарке) – это 100% попытка мошенничества.

Реклама

Как они это делают: технология подмены

Следует помнить о технологии Caller ID Spoofing . Благодаря IP-телефонии злоумышленники могут подменить номер, высвечивающийся на вашем экране. То есть вы можете видеть вроде бы официальный номер банка или знакомый код мобильного оператора (050, 067, 063 и т.п.), но на самом деле звонят мошенники.

Признак автоматического обзвона: Если вам звонят несколько раз подряд, и каждый раз меняются только последние цифры номера, это работает робот. Такие звонки лучше сразу блокировать.

Главное правило безопасности

Эксперты советуют взять за правило «цифровой этикет»: не отвечать на звонки из незнакомых номеров .

Если дело действительно важно, человек, который хочет с вами связаться, найдет другой способ: отправит SMS или сообщение в мессенджер с объяснением, кто он и почему беспокоит. Также рекомендуется установить на телефон специальные приложения для фильтрации спама, автоматически предупреждающие о нежелательных вызовах.

Реклама

Напомним, мошенники в Украине придумали новую схему с выплатами на свет и тепло. Злоумышленники массово рассылают сообщения о вымышленных государственных выплатах, чтобы получить доступ к картам украинцев.