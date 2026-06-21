Увидели "марсианские" пейзажи: академик НАНУ рассказал о будущем Каховского водохранилища

Большой Луг

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На месте Каховского водохранилища формируется уникальный природный комплекс, который в будущем может стать одним из самых больших пойменных лесов в Европе. Несмотря на то, что после подрыва ГЭС территория напоминала безжизненную пустыню, природа демонстрирует колоссальные темпы восстановления.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного Яков Дидух.

От «марсианских» пустынь до пятиметровых лесов

По словам ученого, первые экспедиции на деоккупированные и осушенные территории зафиксировали удручающую картину, однако плодородные черноземные мулы быстро дали толчок для новой жизни.

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«Впервые мы приехали туда через три недели после трагедии и увидели „марсианские“ пейзажи. Уже тогда там высеялась ива. Осенью она выросла до двух метров. Это нас поразило… сейчас за 3 года деревья составляют в среднем 5 метров», — отметил эколог.

В настоящее время на дне бывшего водохранилища активно формируется тополево-ивовой лес. Ива выполняет сверхважную экологическую миссию:

абсорбирует вредные вещества и стабилизирует процессы в пойме;

интенсивно поглощает углекислый газ;

активно испаряет влагу (благодаря высокой транспирации).

Какова будет новая экосистема и вернется ли Великий Луг?

Яков Дидух отмечает, что полное возвращение к первобытному состоянию Великого Луга невозможно, ведь рельеф существенно изменился, образовались новые почвы и наслоение раковин. На формирование стабильной системы уйдет около 20 лет.

В будущем на этой территории образуется сложная пойменная «мозаика». Если уровень воды снизится, часть ив может погибнуть от засухи, поэтому лесные массивы будут чередоваться с болотами, открытыми песками и даже песчаными степями, куда будут вселяться соответствующие виды растений. В далекой перспективе здесь могут появиться даже пойменные дубравы с дубами.

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Угроза «чужаков» и потеря редких видов

Главной опасностью для новой экосистемы является нашествие адвентивных (чужеродных) растений, которые продвигаются с юга и агрессивно вытесняют местные виды. Среди них — клен американский, аморфная кустовая и маслинка узколистная. Поэтому ученые призывают к взвешенному человеческому вмешательству и контролю за процессами развития флоры.

Кроме того, у ученых остаются серьезные опасения по поводу полной потери эндемичных видов из Красной книги, которые росли преимущественно на оккупированном левом берегу Днепра. Мощный поток воды после подрыва дамбы мог полностью смыть их месторост, однако оценить масштабы потерь экологи смогут только после полной деоккупации территорий.

Напомним, ранее ученые из Киева посетили легендарный Великий Луг — территорию, которая была священной для украинского казачества и специально затопила советская власть 1950-х годов во время строительства Каховского водохранилища. Россияне взорвали его дамбу три года назад, 6 июня, и территория Большого Луга освободилась от воды.

Тогда большая вода наделала немало бед для украинцев на юге, а ученые беспокоились, что территория водохранилища может превратиться в пустыню. Но произошло невероятное: на месте восхождения воды начал расти дикий лес, где уже селятся животные и гнездятся птицы.

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