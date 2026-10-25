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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Увидим»: Мелания Трамп заинтриговала ответом о поездке в Украину

Первую леди США спросили, планирует ли она посещать Украину.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что в будущем она может посетить Украину.

Об этом она заявила в ходе общения с журналистами.

На вопрос, планирует ли она посетить Украину, Мелания ответила: «Увидим».

Мелания Трамп инициировала переговоры между Украиной и РФ по поводу локального прекращения огня в Олешках от 29 октября.

Первая леди США вместе со своим представителем сотрудничала с руководством Украины и России, чтобы согласовать условия, сроки и детали локального прекращения огня.

Она подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Олешках остается критической.

«Ситуация в Олешках критическая. Олешки — это прифронтовый город, охваченный войной, находящейся на грани катастрофы. Оставшееся там население состоит преимущественно из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, пище и чистой воде. Жители Олешек имеют ограниченный доступ к электроэнергии, живут среди заминированных дорог и подвергаются регулярным военным атакам», — отметила Мелания Трамп.

По ее словам, гражданские представители Украины и России посетят местных жителей, чтобы определить их неотложные потребности.

Также людям, которые хотят эвакуироваться, помогут с транспортом. Им организуют выезд в выбранное место назначения — в Украину или Россию.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп попала в объективы папарацци во время публичного мероприятия, когда показательно уклонилась от поцелуя Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что Мелания Трамп рассказала о работе по возвращению детей, разведенных с семьями из-за войны РФ против Украины.

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