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- Украина
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Увлекалась Россией: в Украину прибыла скандальная американская блоггерша из окружения Трампа
Блоггерша обнародовала видео, на котором зафиксировано ее прибытие в Украину поездом.
В Украину приехала американская блоггерша Лора Лумер, входящая в окружение президента США Дональда Трампа.
О своем визите она сообщила в соцсети X.
«Я не в России, потому что я не пропагандист», — подчеркнула Лумер.
Также блоггерша обнародовала видео, на котором зафиксировано ее прибытие в Украину поездом.
«Я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами. Я попробую найти доказательства пропаганды, которой меня кормили, и если я их не найду, я сообщу всем, чтобы они тоже могли увидеть свет», — заявила блогерша.
По словам Лумер, уже в первый день пребывания в Украине она увидела фотографии убитых Россией священников в Буче, братскую могилу с телами убитых христиан, а также узнала о массовых убийствах мирных жителей после того, как Россия отправила в регион войска из Чечни.
Ранее сообщалось, что Лора Лумер призвала расследовать внезапную смерть сенатора Линдси Грэмма, предположив, что причиной могло стать отравление, к которому причастны Россия или Иран.
Мы ранее информировали, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард издала документы российского ГРУ о так называемых биолабораториях в Украине как официальные документы американских спецслужб.