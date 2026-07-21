Дональд Трамп и Лора Лумер / © elle.rs

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В Украину приехала американская блоггерша Лора Лумер, входящая в окружение президента США Дональда Трампа.

О своем визите она сообщила в соцсети X.

«Я не в России, потому что я не пропагандист», — подчеркнула Лумер.

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Также блоггерша обнародовала видео, на котором зафиксировано ее прибытие в Украину поездом.

«Я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами. Я попробую найти доказательства пропаганды, которой меня кормили, и если я их не найду, я сообщу всем, чтобы они тоже могли увидеть свет», — заявила блогерша.

По словам Лумер, уже в первый день пребывания в Украине она увидела фотографии убитых Россией священников в Буче, братскую могилу с телами убитых христиан, а также узнала о массовых убийствах мирных жителей после того, как Россия отправила в регион войска из Чечни.

Ранее сообщалось, что Лора Лумер призвала расследовать внезапную смерть сенатора Линдси Грэмма, предположив, что причиной могло стать отравление, к которому причастны Россия или Иран.

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Мы ранее информировали, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард издала документы российского ГРУ о так называемых биолабораториях в Украине как официальные документы американских спецслужб.

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