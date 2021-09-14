Увлекалась японскими компьютерными играми: появились новые подробности самоубийства девочки в Харькове

Причину происшествия устанавливают правоохранители.

В Харькове 15-летняя девочка, которая во время прогулки с подругой сделала селфи и прыгнула с многоэтажки, увлекалась компьютерными японскими играми.

Об этом пишут в местном телеграмм-канале.

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По предварительной информации, девочка стояла на учете в психиатрической больнице и увлекалась компьютерными японскими играми. Однако достоверную причину случившегося, а также детали жизни подростка, будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент она предложила приятельнице подняться на крышу многоэтажки. Когда они сделали селфи, школьница разбежалась и прыгнула с высотки. От полученных травм она скончалась на месте.

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