Увлекалась японскими компьютерными играми: появились новые подробности самоубийства девочки в Харькове

Причину происшествия устанавливают правоохранители.
В Харькове 15-летняя девочка, которая во время прогулки с подругой сделала селфи и прыгнула с многоэтажки, увлекалась компьютерными японскими играми.
Об этом пишут в местном телеграмм-канале.
По предварительной информации, девочка стояла на учете в психиатрической больнице и увлекалась компьютерными японскими играми. Однако достоверную причину случившегося, а также детали жизни подростка, будут устанавливать правоохранители.
Напомним, что девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент она предложила приятельнице подняться на крышу многоэтажки. Когда они сделали селфи, школьница разбежалась и прыгнула с высотки. От полученных травм она скончалась на месте.