Увлекался "подвигами" врага: в Хмельницкой области обнаружили коллаборанта — экс-военного РФ

После выхода на пенсию коллаборант поселился в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области разоблачили сторонника российской войны в Украине. Речь идет о бывшем военном РФ. Мужчина после выхода на пенсию переехал в Украину – поселился в Каменец-Подольском районе. Более того — он получил украинское гражданство.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Однако полковник в отставке оказался стойким сторонником "русского мира". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он поддерживал рашистов и восхищался их "подвигами"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на своей странице в запрещенной соцсети сторонник путинской армии регулярно распространял кремлевскую пропаганду. Он оправдывал вооруженную злость РФ и героизировал русских захватчиков. Кроме того, в публикациях он называл украинцев "потомками нацистов", а Крым — "исконно русской" территорией.

"Он убеждал, что Россия якобы "имеет право на любые меры, включая военные, против Германии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины за попытки возродить нацизм", — сообщили в СБУ,

На основании собранных доказательств фигуранту доложено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность".

В Хмельницкой области разоблачили сторонника российской войны – он бывший военный РФ.

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