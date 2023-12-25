Увлекался Путиным и стремился к оккупации Черкасщины: депутата от запрещенной ОПЗЖ осудили

Депутат Черкасского горсовета от запрещенного ОПЗЖ оправдывал вооруженную агрессию РФ и готов был стать гауляйтером во время возможной оккупации города. В результате его приговорили к пяти годам тюрьмы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Стало известно, что депутат из Черкасской области в июне-июле 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды.

В частности, он восхищался правлением российского диктатора Владимира Путина. В результате он стремился занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области.

Депутат приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Он входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – при жизни".

В Черновицком облсовете во время сессии 22 декабря депутаты проголосовали за досрочную приостановку полномочий всех избранников от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Также мы писали, что депутат Сергей Батрин, совершивший теракт в сельсовете на Закарпатье, якобы имел конфликт с действующим сельским председателем Керецковского сельского совета — депутатом от ОПЗЖ Михаилом Мушкой.

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