Увлекался Путиным и стремился к оккупации Черкасщины: депутата от запрещенной ОПЗЖ осудили

Предатель стремился занять руководящие должности при оккупации Черкасской области.
Депутат Черкасского горсовета от запрещенного ОПЗЖ оправдывал вооруженную агрессию РФ и готов был стать гауляйтером во время возможной оккупации города. В результате его приговорили к пяти годам тюрьмы.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Стало известно, что депутат из Черкасской области в июне-июле 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды.
В частности, он восхищался правлением российского диктатора Владимира Путина. В результате он стремился занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области.
Депутат приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Он входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – при жизни".
В Черновицком облсовете во время сессии 22 декабря депутаты проголосовали за досрочную приостановку полномочий всех избранников от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Также мы писали, что депутат Сергей Батрин, совершивший теракт в сельсовете на Закарпатье, якобы имел конфликт с действующим сельским председателем Керецковского сельского совета — депутатом от ОПЗЖ Михаилом Мушкой.
Читайте ведущие новости дня: