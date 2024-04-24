Восхищался "вагнеровцами" и русскими "казаками" — житель Франковщины предстанет перед судом

В Ивано-Франковске будут судить антиукраинского агитатора и сторонника СССР, восхищавшегося "вагнеровцами" и русскими "казаками". Ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Ивано-Франковской области.

Интернет-агитатором оказался житель областного центра, который до выхода на пенсию работал в пенитенциарной службе. Его разоблачили в конце 2023 года, с тех пор он находился за решеткой.

Мужчина также распространял пророссийский контент в запретной соцсети. Из-за анонимного профиля мужчина делился многочисленными видеороликами и публикациями, в которых болели за победу российских оккупантов, романтизировали наемников "Вагнера" и группировку "казаков".

В то же время украинцев в этих сообщениях называли "нацистами и фашистами", обвиняли в вымышленных преступлениях.



В запрещенной соцсети фигурант был участником пророссийских групп, откуда распространял информацию.

Следователи СБУ доказали, что фигурант считал правомерной оккупацию войсками захватчиков востока Украины, а российскую агрессию против Украины признавал "освобождением" территории. Материалы по антиукраинскому пропагандисту переданы в суд.

Фигурант обвиняется по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За такие действия мужчину ожидает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, пять боевиков, штурмовавших Марьинку и Угледар, попали в плен и получили подозрения.

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