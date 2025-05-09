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- Украина
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Уволена советник первого заместителя министра обороны Дана Яровая
Богдана Яровая заявила, что ее «позорно» уволили из Минобороны и не дают забрать личные вещи.
Советник первого заместителя министра обороны Украины Богдана Яровая заявила, что ее уволили с должности без предупреждения, удалили из рабочих чатов и не показали приказ об увольнении.
Об этом Яровая написала в Facebook.
Утром 8 мая Яровая сообщила, что ей заблокировали пропуск в Министерство обороны Украины без объяснений, что она расценила как завершение работы в ведомстве.
Вечером чиновница заявила, что не получила приказа о своем увольнении, как и информации об этом ни от кого.
Кроме того, Яровая сообщила, что не может забрать личные вещи из министерства, а также уже не имеет доступа к рабочим чатам, поскольку ее удалили.
Что известно о Дане Яровой
В 2015-2017 гг. Яровая была советником министра обороны Украины. Об этом пишет Википедия.
В 2022 году — вместе с «Тайрой» (Юлией Паевской) основали благотворительный фонд «Украинский Фонд „Мрия“, в 2023 г. — Общественную организацию „Мечта детей Украины“, которая занимается более 6 тыс. детей погибших, пленных и пропавших без вести военных.
В марте 2023 года Яровую избрали в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. От общественности она вошла в состав Департамента государственных закупок в качестве члена коллегиального органа по вопросам тылового обеспечения Минобороны.
9 января 2024 года Яровая назначена советником (на общественных началах) заместителя министра обороны Украины.
В феврале 2025 года была назначена советником первого заместителя министра обороны Украины
К слову, в 2023 году Богдана Яровая и девушки из ВСУ снялись для календаря PLAYBOY 2024.
Напомним, Кабмин 18 апреля принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны.