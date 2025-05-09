Уволена советник первого заместителя министра обороны Дана Яровая

Дана Яровая / © из соцсетей

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Советник первого заместителя министра обороны Украины Богдана Яровая заявила, что ее уволили с должности без предупреждения, удалили из рабочих чатов и не показали приказ об увольнении.

Об этом Яровая написала в Facebook.

Утром 8 мая Яровая сообщила, что ей заблокировали пропуск в Министерство обороны Украины без объяснений, что она расценила как завершение работы в ведомстве.

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Вечером чиновница заявила, что не получила приказа о своем увольнении, как и информации об этом ни от кого.

Сообщение Даны Яровой в Facebook

Кроме того, Яровая сообщила, что не может забрать личные вещи из министерства, а также уже не имеет доступа к рабочим чатам, поскольку ее удалили.

Сообщение Даны Яровой в Facebook

Что известно о Дане Яровой

В 2015-2017 гг. Яровая была советником министра обороны Украины. Об этом пишет Википедия.

В 2022 году — вместе с «Тайрой» (Юлией Паевской) основали благотворительный фонд «Украинский Фонд „Мрия“, в 2023 г. — Общественную организацию „Мечта детей Украины“, которая занимается более 6 тыс. детей погибших, пленных и пропавших без вести военных.

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В марте 2023 года Яровую избрали в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. От общественности она вошла в состав Департамента государственных закупок в качестве члена коллегиального органа по вопросам тылового обеспечения Минобороны.

9 января 2024 года Яровая назначена советником (на общественных началах) заместителя министра обороны Украины.

В феврале 2025 года была назначена советником первого заместителя министра обороны Украины

К слову, в 2023 году Богдана Яровая и девушки из ВСУ снялись для календаря PLAYBOY 2024.

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Дана Яровая в календаре PLAYBOY 2024 / © из соцсетей

Напомним, Кабмин 18 апреля принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка с должности первого замминистра обороны.