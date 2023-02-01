Уволенному заместителю Минобороны сообщили о подозрении по делу о завышенных ценах на продукты для ВСУ

Шаповалов не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в ДБР.
Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной предоплате.
Он не только знал факты поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.
При этом он игнорировал обращения Командования сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.
Шаповалову сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В рамках уголовного производства ДБР проводятся 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделкам лиц.
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