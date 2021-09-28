Уволенные прокуроры возобновляются через суд и получают "ужасные" компенсации, — Венедиктова

По решениям судов на должности возвращаются работники прокуратуры, которые были уволены в рамках люстрации и реформы.

Во время конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине генеральная прокурорка Ирина Венедиктова сообщила о больших суммах компенсаций, которые выплачивает ее ведомство уволенным ранее работникам.

Как передает Укринформ, глава Офиса Генпрокурора не назвала размера выплат.

"Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны", — сказала Венедиктова.

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По ее словам, бывшие работники обращаются в Офис генпрокурора с исполнительными листами, поэтому ведомство вынуждено выполнять их, выплачивая компенсации из собственного бюджета.

Возвращение на должности происходит не только из-за проведенной реформы прокуратуры, но и из-за решения Верховного Суда о проведенной ранее люстрации.

В то же время Ирина Венедиктова уточнила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

Напомним, что реформа Генпрокуратуры началась из аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создания Офиса генерального прокурора. 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора. Адвокаты уже тогда прогнозировали иски уволенных сотрудников.

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