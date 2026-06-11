Освобожденным со службы в ВСУ отказывают в бронировании: юристы назвали причину и способ решения

Бронирование / © ТСН

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Уволенный из рядов ВСУ гражданин имеет право на бронирование, если работает на критически важном предприятии. Но в некоторых случаях в броне таким лицам отказывают, потому что их не сняли с учета как военнослужащих. Для исправления этой ситуации нужно посетить ЦНАП и предоставить документы об увольнении.

Об этом сообщают Новости.LIVE ссылаясь на комментарии юристов портала «Юристи.UA».

Бронирование военнообязанных

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация началась после начала полномасштабного вторжения русских войск и регулярно продолжается из-за того, что война продолжается.

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Часть граждан на военном учете имеет право получить бронирование от мобилизации. Бронирование является привилегией предприятий, которые были признаны критически важными для отечественной экономики.

Бронирование работников возможно тогда, когда они военнообязанны. Сотрудников в статусе «призывник» невозможно забронировать.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАБМИН ИЗМЕНИЛ ВСЕ: новые правила БРОНИРОВАНИЯ, которые шокируют бизнес

Раньше мы писали о том, на каких работах можно получить бронирование от мобилизации.

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