Уволено шесть руководителей прокуратур: Костин сообщил о масштабных изменениях

Совет прокуроров инициировал законодательные изменения, которые не позволят прокурорам получать пенсии до увольнения.

В органах прокуратуры продолжаются комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений и коррупции. В настоящее время пять областных прокуроров и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны уже написали заявления об освобождении от должностей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор уточнил, что речь идет о руководителях Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуре Южного региона. Основанием для увольнения стал тот факт, что указанные руководители органов прокуратуры получали вместе с зарплатой повышенные пенсии за выслугу лет, назначенные по решению суда.

"Продолжается служебное расследование по правомерности получения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат", – говорится в сообщении генпрокурора.

Также в пятницу, 25 октября, в Офисе Генпрокурора состоялось первое заседание независимой Комиссии по отбору кандидатов, которая будет формировать кадровый резерв для замещения руководящих должностей в органах прокуратуры.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", – пояснил Костин.

Третья важная новость, о которой сообщил генпрокурор, это законодательное предложение от Совета прокуроров Украины, предусматривающее внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре".

В частности, предлагается сделать невозможным получение прокурорами пенсий одновременно с зарплатой.

"То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы", – подчеркнул Андрей Костин.

Напомним, прокурор Хмельницкой области объяснил массовую инвалидность своих подчиненных и рассказал о травме на рабочем месте. По его словам, расследование случаев установления инвалидности прокурорам выглядит как "дискриминация по профессиональной принадлежности".

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