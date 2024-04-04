Уволены в запас: на Закарпатье демобилизовали первых срочников

В Закарпатье демобилизовали первых срочников. Некоторые из них добровольно защищали Украину в самых горячих точках.
25 военнослужащих срочной службы из Чопского пограничного отряда уволены в запас Вооруженныйх Сил Украины
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что 11 из них по собственной инициативе участвовали в боевых действиях в районе Бахмута Донецкой области.
"Их героизм, стойкость и несокрушимость отметили президент Владимир Зеленский и руководство Госпогранслужбы Украины", — говорится в сообщении.
Один из пограничников, солдат Максим Мусиенко, прошел через ад российского плена. Старшему солдату Павлу Вергелюк вручили медаль "За военную службу Украине". Старшие солдаты Денис Цыбуленко, Владислав Лопандю и солдат Артем Ноябрь награждены медалями "Защитнику Украины". Старший солдат Максим Зеленский отмечен орденом "За мужество" ІІІ степени.
Отметим, что после увольнения в запас срочники получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев.
Читайте также: