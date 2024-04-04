Уволены в запас: на Закарпатье демобилизовали первых срочников

В Закарпатье демобилизовали первых срочников. Некоторые из них добровольно защищали Украину в самых горячих точках.

25 военнослужащих срочной службы из Чопского пограничного отряда уволены в запас Вооруженныйх Сил Украины

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что 11 из них по собственной инициативе участвовали в боевых действиях в районе Бахмута Донецкой области.

"Их героизм, стойкость и несокрушимость отметили президент Владимир Зеленский и руководство Госпогранслужбы Украины", — говорится в сообщении.

На Закарпатье демобилизовали первые срочники / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Один из пограничников, солдат Максим Мусиенко, прошел через ад российского плена. Старшему солдату Павлу Вергелюк вручили медаль "За военную службу Украине". Старшие солдаты Денис Цыбуленко, Владислав Лопандю и солдат Артем Ноябрь награждены медалями "Защитнику Украины". Старший солдат Максим Зеленский отмечен орденом "За мужество" ІІІ степени.

Отметим, что после увольнения в запас срочники получат отсрочку от мобилизации сроком на 12 месяцев.

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