ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

Освободили по обмену, но тайна всплыла: история предателя, ставшего палачом для украинских пленных в Горловке

ГБР и СБУ объявили подозрение экснацгвардейцу, ставшему «завхозом» в плену в Горловке. Фигурант пытал побратимов, из-за чего погиб украинский воин.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Стал «завхозом» и пытал своих: задержан нацгвардейец, издевавшийся над побратимами в плену

Стал «завхозом» и пытал своих: задержан нацгвардейец, издевавшийся над побратимами в плену

ГБР и СБУ объявили подозрение военному, который перешел на сторону окупантов в плену и издевался над своими соотечественниками.

Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

После попадания в плен в 2022 году боец Нацгвардии содержался в одной из колоний в Горловке на оккупированном Донбассе. Там он пристрастился к «администрации» учреждения и получил от оккупантов привилегированное положение среди других пленников.

Его назначили так называемым «завхозом».

Подозреваемый фактически выполнял указания представителей оккупационной администрации и участвовал в систематическом психологическом и физическом давлении украинских военнопленных.

В частности, он заставлял соотечественников часами находиться на морозе без должной одежды, заставлял их выполнять изнурительные физические упражнения, избивал пленных, а также «сдавал» администрации колонии тех, кто отказывался выполнять навязанные оккупантами правила. После таких сообщений к пленникам применялись дополнительные наказания и насилие.

Установлено, что из-за его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В марте 2025 года изменник был освобожден во время обмена. С тех пор правоохранители собрали многочисленные свидетельские показания, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

/ © СБУ

© СБУ

Заметим, что это не первый подобный случай. В марте 2025 года Украина вернула предателя, перешедшего на сторону врага еще в 2021 году.

Кроме того, военнослужащего ВСУ Максима Бобылева, уволенного из РФ в июле 2024 года, подозревают в жестоком обращении и пытках других украинцев в плену.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie