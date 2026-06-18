Освободили по обмену, но тайна всплыла: история предателя, ставшего палачом для украинских пленных в Горловке

Стал «завхозом» и пытал своих: задержан нацгвардейец, издевавшийся над побратимами в плену

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ГБР и СБУ объявили подозрение военному, который перешел на сторону окупантов в плену и издевался над своими соотечественниками.

Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

После попадания в плен в 2022 году боец Нацгвардии содержался в одной из колоний в Горловке на оккупированном Донбассе. Там он пристрастился к «администрации» учреждения и получил от оккупантов привилегированное положение среди других пленников.

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Его назначили так называемым «завхозом».

Подозреваемый фактически выполнял указания представителей оккупационной администрации и участвовал в систематическом психологическом и физическом давлении украинских военнопленных.

В частности, он заставлял соотечественников часами находиться на морозе без должной одежды, заставлял их выполнять изнурительные физические упражнения, избивал пленных, а также «сдавал» администрации колонии тех, кто отказывался выполнять навязанные оккупантами правила. После таких сообщений к пленникам применялись дополнительные наказания и насилие.

Установлено, что из-за его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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В марте 2025 года изменник был освобожден во время обмена. С тех пор правоохранители собрали многочисленные свидетельские показания, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

© СБУ

Заметим, что это не первый подобный случай. В марте 2025 года Украина вернула предателя, перешедшего на сторону врага еще в 2021 году.

Кроме того, военнослужащего ВСУ Максима Бобылева, уволенного из РФ в июле 2024 года, подозревают в жестоком обращении и пытках других украинцев в плену.

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