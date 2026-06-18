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- Украина
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Освободили по обмену, но тайна всплыла: история предателя, ставшего палачом для украинских пленных в Горловке
ГБР и СБУ объявили подозрение экснацгвардейцу, ставшему «завхозом» в плену в Горловке. Фигурант пытал побратимов, из-за чего погиб украинский воин.
ГБР и СБУ объявили подозрение военному, который перешел на сторону окупантов в плену и издевался над своими соотечественниками.
Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.
После попадания в плен в 2022 году боец Нацгвардии содержался в одной из колоний в Горловке на оккупированном Донбассе. Там он пристрастился к «администрации» учреждения и получил от оккупантов привилегированное положение среди других пленников.
Его назначили так называемым «завхозом».
Подозреваемый фактически выполнял указания представителей оккупационной администрации и участвовал в систематическом психологическом и физическом давлении украинских военнопленных.
В частности, он заставлял соотечественников часами находиться на морозе без должной одежды, заставлял их выполнять изнурительные физические упражнения, избивал пленных, а также «сдавал» администрации колонии тех, кто отказывался выполнять навязанные оккупантами правила. После таких сообщений к пленникам применялись дополнительные наказания и насилие.
Установлено, что из-за его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других получили телесные повреждения разной степени тяжести.
В марте 2025 года изменник был освобожден во время обмена. С тех пор правоохранители собрали многочисленные свидетельские показания, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Заметим, что это не первый подобный случай. В марте 2025 года Украина вернула предателя, перешедшего на сторону врага еще в 2021 году.
Кроме того, военнослужащего ВСУ Максима Бобылева, уволенного из РФ в июле 2024 года, подозревают в жестоком обращении и пытках других украинцев в плену.