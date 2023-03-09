Уволили, потому что в купальнике целовались с мужем: воспитательница из Ровенщины второй раз выиграла суд

Воспитательница детсада Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем во второй раз выиграла суд. Ее должны восстановить в должности и выплатить более 100 тысяч гривен за вынужденный прогул и моральный ущерб в сумме 20 тысяч гривен.

Об этом пишет "Суспильне".

История началась с того, что Вита Черешневская 2017 опубликовала в Instagram фото, на котором она во время отдыха в купальнике целуется с мужем. Заведующая детсадом Лариса Музыка решила, что это — "аморально" и уволила свою подчиненную.

Вита Черешневская выиграла суд, однако тогда руководительница уволила ее во второй раз якобы за "прогулы". Однако Радивиловский районный суд 6 марта 2023 признал увольнение незаконным, а Виту Черешневскую считать уволенной во время ликвидации заведения.

Фото: Суспільне

"Я и беременной ходила на заседание суда. И разные эмоциональные ситуации были, ведь по мне, мою писали всевозможные "гадости". Но я знала, что победа будет за нами. Здесь даже и сомнений не было. Конечно, что я радовалась и сейчас рада. Но такого покоя, на душе, честно скажу, нет. Эта обида все равно останется навсегда", — говорит Вита Черешневская.

Суд также направил в прокуратуру обращение по поводу незаконного увольнения женщины. Сейчас детсад уже ликвидировали, но Вита говорит, что она не уверена, вернулась бы на работу.

"Увольнение суд аннулировал и согласно его постановлению, меня сочтут уволенным уже во время ликвидации заведения. Сейчас дома занимаюсь небольшим бизнесом. Но, знаете, этот осадок от увольнения мне не давал возможности выйти на работу. Почему-то психологически я считала, что меня сейчас будут осуждать в каждом коллективе.Одни люди прямо в глаза говорят, что все хорошо, вот "ты такая молодец", но за глаза все равно считают: "уволена за безнравственное поведение", — говорит женщина.

Напомним, жительница Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из детского сада за публикацию в соцсетях фотографии в купальнике, выиграла Верховный суд.

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