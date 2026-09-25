Уволили с военной службы, но статус в "Резерв+" не изменился: что делать

Резерв+ / © armyinform.com.ua

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После увольнения с военной службы по состоянию здоровья в электронном кабинете украинца может появиться статус «военнообязанный». Само по себе такое отражение еще не означает отказа ТЦК в исключении лица из военного учета. Если документы были представлены недавно, сведения могут находиться на этапе обработки.

Однако окончательный статус зависит от содержания постановления ВВК и основания увольнения, сообщил юрист Юрий Айвазян.

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Что происходит после решения ВВК

Если военно-врачебная комиссия признала лицо непригодным к военной службе с исключением из военного учета, соответствующие данные должны быть внесены в учет. Закон предусматривает исключение из военного учета граждан, признанных непригодным к военной службе, с последующим исключением из военного учета.

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Поэтому после представления справки о болезни и протоколе штатной ВЛК следует уточнить в ТЦК, зарегистрированы ли документы и завершено оформление соответствующего статуса. После внесения изменений военно-регистрационный документ должен содержать сведения об исключении из учета.

Если же в заключении ВВК указана непригодность с пересмотром, ситуация иная: лицо увольняется в запас и сохраняет статус военнообязанного. В таком случае отображение соответствующего статуса в «Резерве+» ожидается.

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Раньше мы писали, что делать, если ТЦК или ВЛК не учли медицинские документы и признали военнообязанным пригодным? Есть четкий алгоритм действий, который поможет зафиксировать нарушения и защитить свои права.

Напомним, с достижением 25-летнего возраста украинским мужчинам не обязательно лично посещать ТЦК и СП. Предусмотрен автоматический перевод из призывников в военнообязанные.

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