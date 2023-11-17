Уволили заместителя председателя Службы внешней разведки Украины: что известно об Александре Тарасовском

Александра Тарасовского уволили с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ подписал украинский главнокомандующий.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", – отмечается в сообщении.

Указ, подписанный президентом, датируется 17 июля 2023 года.

Что известно об экс-чиновнике

Службу внешней разведки Украины Тарасовский возглавлял с 21 января 2022 года. Известно, что до 2017 года работал в Службе безопасности Украины, в частности, претендовал на должность административного состава Центрального управления СБУ. Кроме того, являлся сотрудником Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

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