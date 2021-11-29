Уволился и уехал на заработки из-за низкой зарплаты: в Польше внезапно умер 40-летний врач из Ровно

Медику предлагали вернуться на работу, однако из-за низкой зарплаты он отказался.

В Польше на заработках скончался 40-летний врач с Ровненской области. Мужчина уехал за границу на работу, поскольку его сыну было нужно лечение.

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Об этом пишет "Обозреватель".

Медика звали Олег Самков, ранее он работал детским оториноларингологом. Однако из-за невысокой зарплаты уволился и уехал за границу.

Известно, что в последние дни мужчина работал в Польше на строительстве. Ранее на такой же работе он находился в Швеции и Эстонии. По данным издания, 40-летний мужчина в ночь на 27 ноября лег спать и не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба. Однако окончательную причину определит экспертиза.

Главный врач Ровенской городской детской больницы Николай Надейко рассказал, что Олег Самков уволился из больницы два года назад из-за низкой зарплаты.

"К сожалению, старший сын у него болен, поэтому нужны деньги на лечение. Выжить на нашу зарплату в 5-7 тысяч невозможно ", – говорит Николай Надейко.

По данным медика, чтобы трудоустроиться в Польше украинским врачам нужно легализовать диплом, проходить обучение и сдавать экзамены. На это нужно ориентировочно потратить год, однако у Олега Самкова этого времени не было, поэтому он работал на строительстве.

"Мы виделись с ним год назад, разговаривали. Я звал его обратно. Он тогда спросил: "А две тысячи евро будете мне платить?" Я говорю, что максимум - это тысячу евро и то нужно платить премии, проценты за нагрузку, дать полторы ставки. Это очень сложно у нас сделать", – говорит Надейко.

Родители маленьких пациентов Олега Самкова вспоминают его как хорошего врача и профессионала.

"Это был врач от Бога. Именно благодаря ему мои дети не боятся врачей. Они с радостью приходили к нему на прием, показывали свои носики, проходили все процедуры. Мне очень жаль", – говорит Елена Городецкая.

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