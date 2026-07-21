Увольнение даже во время военного положения: что предусматривают новые контракты для военных

Военнослужащие Украины / © ТСН

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Военнослужащие могут заключать новые мотивационные контракты, не дожидаясь завершения действующего договора. После заключения нового контракта предыдущий автоматически прекращает действие.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, отвечая на часто задаваемые вопросы относительно новой системы контрактов.

В рамках первого этапа трансформации сил обороны новые контракты смогут заключать как действующие военнослужащие, так и гражданские. Они предусматривают определенный срок службы, денежное довольствие и гарантию отсрочки после увольнения.

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В зависимости от должности военнослужащим будет предлагаться пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракт.

Следует ли ждать завершения действующего контракта

В Минобороны объяснили, что ждать завершения предварительного контракта не нужно. После подписания нового договора действующий контракт прекращается, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.

Для перехода на новые условия военнослужащий должен представить рапорт. Представители ВСУ и Государственной специальной службы транспорта могут сделать это через приложение Армия+.

Если приложения нет или человек служит в другом формировании, рапорт следует подать в бумажной форме по подчиненности. Его должны рассмотреть не позднее 14 дней после представления.

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Заключить контракт можно только с той частью, в списках личного состава которой находится военный. Для заключения контракта с другим подразделением поначалу необходимо официально перевестись.

На какой срок будут заключаться контракты

Действующие военнослужащие смогут заключать новые контракты на 10 или 24 месяца. Перечень боевых должностей и частей, которым предусмотрен десятимесячный срок службы, будет утверждаться отдельным приказом Минобороны.

По завершении контракта военнослужащим будет гарантировано право на увольнение независимо от действия военного положения.

Если человек не захочет продолжать службу, после увольнения он получит отсрочку от призыва. Базовый срок составит шесть месяцев, к которому будет прибавляться время в зависимости от боевого опыта и общей продолжительности службы.

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Какие выплаты и гарантии предусмотрены

Новые контракты предусматривают обязательное обучение при назначении на должность по другой специальности, а также возможность карьерного роста с учетом опыта и пожеланий военнослужащего.

Среди финансовых гарантий – единовременная выплата после заключения первого контракта, ежемесячное денежное довольствие, боевые вознаграждения, надбавки и другие дополнительные выплаты.

Также предусмотрены отпуска, льготная ипотека, компенсации и социальные гарантии для военных и членов их семей.

Контракт может быть досрочно прекращен по основаниям, определенным законом «О воинской обязанности и военной службе».

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Что будут указываться в договоре

В контракте будут фиксироваться личные данные военнослужащего, воинская часть и должность, даты начала и завершения службы, права и обязанности сторон, выплаты, социальные гарантии и порядок прекращения или продления договора.

За три месяца до окончания контракта военный должен уведомить командование, планирует ли продолжать службу. Если такого желания нет, его уволят по истечении определенного договором срока.

Напомним, в приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключают новые контракты в Силах обороны. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и уведомить рекрутера о заинтересованности в контракте с определенным сроком.

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