Увольнение Дейнека: признали ли экс-главу Госпогранслужбы непригодным

Экс-глава ГПСУ Сергей Дейнеко

Информация о том, что экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнека признали непригодным на ВВК и уволили с военной службы, не соответствует действительности.

Об этом сообщил корреспонденту ТСН.ua представитель ГПСУ Андрей Демченко.

«Прохождение военной службы и увольнение с нее определено Законом Украины о воинской обязанности и военной службе и соответствующим Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины», — подчеркнул он.

По словам Демченко, по состоянию на сегодня приказа об увольнении Сергея Дейнека с военной службы нет.

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что экс-руководитель ГПСУ якобы проходил военно-врачебную комиссию в Главном военно-медицинском клиническом центре ГПСУ.

«Именно там его признали непригодным к военной службе, что стало основанием для рапорта увольнения со службы», — написал он.

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Государственной пограничной службы в связи с необходимостью обновления стратегии работы службы. Уже 4 января главу ГПСУ Сергея Дейнека уволили с должности, на которой он находился с 2019 года.

Через несколько дней стало известно, что Дейнеко получил новую должность. Он был назначен советником министра внутренних дел.

22 января НАБУ и САП провели обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Украины. Источники сообщили, что следственные действия проводились по делу о неправомерной выгоде, полученной путем контрабанды сигарет.