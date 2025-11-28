Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных изменениях, которые ждут страну в ближайшее время.

Среди которых: проверки в министерствах и правоохранительных органах, кадровые изменения в Офисе президента и подготовка к потенциальным переговорам с США.

ТСН.ua собрал главное из обращения Зеленского.

Переговоры с США

Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с Соединенными Штатами Америки, которые состоятся в ближайшее время.

Также он рассказал, что Украина направит на встречу высокопоставленную делегацию, в состав которой войдут:

начальник Генерального штаба Андрей Гнатов;

представители Министерства иностранных дел;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров;

представители украинской разведки.

«Скоро будут переговоры, там будут наши представители — начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД, секретарь СНБО Рустем Умеров и наша разведка», — рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что во время переговоров «100% нашей силы» будут сосредоточены именно на защите Украины.

«Каждый должен действовать именно в интересах нашего государства и защищать его», — добавил глава государства.

Проверка министерств и правоохранительных органов

В своем обращении, президент выразил надежду, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе «в диалоге с депутатами» обеспечат для государства три вещи:

принятие бюджета;

проверка министерств;

анализ ситуации в правоохранительной системе.

«Я ожидаю кандидатуры на министров энергетики и юстиции. Действующих министров надо оценить так, чтобы можно было сделать абсолютно четкие выводы. Отвечают ли действующие чиновники вызовам этой зимы и этой войны», — подчеркнул Зеленский.

Проблемы в армии

Президент подчеркнул, что в ВСУ есть проблемы, которые нужно решить немедленно. В частности, они касаются рационального распределения личного состава между бригадами.

«Прежде всего, нужно чтобы было действительно справедливое рациональное распределение личного состава между бригадами», — отметил глава государства.

По его словам, принципы как можно решить этот вопрос уже есть, кроме того, «в каждой бригаде об этом говорят».

В то же время Зеленский анонсировал Ставку главнокомандующего, которая состоится на следующей неделе.

Перезагрузка Офиса президента

Глава государства в своем обращении сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — отметил глава государства.

Соответствующий указ обнародовалина официальном сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил его за работу, в частности за представление украинской позиции на переговорах.

Также глава государства анонсировал перезагрузку Офиса президента и объявил, что завтра будут проведены консультации с потенциальными претендентами на должность главы ОП.

Напомним, утром 28 ноября, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что у Андрея Ермака проходят обыски. Их проводят НАБУ и САП. По его данным, они происходят в правительственном квартале.

Позже в Бюро подтвердили проведение обысков. В ведомстве заявили, что эти следственные действия являются санкционированными и осуществляются в рамках открытого расследования. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Сам Андрей Ермак сообщал, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

«Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — заявил Ермак.

В свою очередь в Евросоюзе осторожно отреагировали на обыски у Андрея Ермака. Там отметили, что действия НАБУ и САП «свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу».

