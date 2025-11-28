- Дата публикации
Увольнение Ермака, перезагрузка ОП, переговоры с США и проверка министерств — что сказал Зеленский в обращении
Вечером 28 ноября Президент Владимир Зеленский объявил о ряде важных внутренних решений: отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака, тотальной проверке министерств и анонсе переговоров с США.
Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных изменениях, которые ждут страну в ближайшее время.
Среди которых: проверки в министерствах и правоохранительных органах, кадровые изменения в Офисе президента и подготовка к потенциальным переговорам с США.
ТСН.ua собрал главное из обращения Зеленского.
Переговоры с США
Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с Соединенными Штатами Америки, которые состоятся в ближайшее время.
Также он рассказал, что Украина направит на встречу высокопоставленную делегацию, в состав которой войдут:
начальник Генерального штаба Андрей Гнатов;
представители Министерства иностранных дел;
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров;
представители украинской разведки.
«Скоро будут переговоры, там будут наши представители — начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД, секретарь СНБО Рустем Умеров и наша разведка», — рассказал Зеленский.
В то же время он отметил, что во время переговоров «100% нашей силы» будут сосредоточены именно на защите Украины.
«Каждый должен действовать именно в интересах нашего государства и защищать его», — добавил глава государства.
Проверка министерств и правоохранительных органов
В своем обращении, президент выразил надежду, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко вместе «в диалоге с депутатами» обеспечат для государства три вещи:
принятие бюджета;
проверка министерств;
анализ ситуации в правоохранительной системе.
«Я ожидаю кандидатуры на министров энергетики и юстиции. Действующих министров надо оценить так, чтобы можно было сделать абсолютно четкие выводы. Отвечают ли действующие чиновники вызовам этой зимы и этой войны», — подчеркнул Зеленский.
Проблемы в армии
Президент подчеркнул, что в ВСУ есть проблемы, которые нужно решить немедленно. В частности, они касаются рационального распределения личного состава между бригадами.
«Прежде всего, нужно чтобы было действительно справедливое рациональное распределение личного состава между бригадами», — отметил глава государства.
По его словам, принципы как можно решить этот вопрос уже есть, кроме того, «в каждой бригаде об этом говорят».
В то же время Зеленский анонсировал Ставку главнокомандующего, которая состоится на следующей неделе.
Перезагрузка Офиса президента
Глава государства в своем обращении сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.
«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — отметил глава государства.
Соответствующий указ обнародовалина официальном сайте главы государства.
Зеленский поблагодарил его за работу, в частности за представление украинской позиции на переговорах.
Также глава государства анонсировал перезагрузку Офиса президента и объявил, что завтра будут проведены консультации с потенциальными претендентами на должность главы ОП.
Напомним, утром 28 ноября, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что у Андрея Ермака проходят обыски. Их проводят НАБУ и САП. По его данным, они происходят в правительственном квартале.
Позже в Бюро подтвердили проведение обысков. В ведомстве заявили, что эти следственные действия являются санкционированными и осуществляются в рамках открытого расследования. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
Сам Андрей Ермак сообщал, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.
«Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — заявил Ермак.
В свою очередь в Евросоюзе осторожно отреагировали на обыски у Андрея Ермака. Там отметили, что действия НАБУ и САП «свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу».
