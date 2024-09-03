Увольнение главы "Укрэнерго": два члена Наблюдательного совета сложили полномочия в знак протеста

Председатель Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Даниель Доббени и член совета Педер Андреасен заявили, что досрочно прекращают свои полномочия из-за того, что считают увольнение председателя правления компании Владимира Кудрицкого политически мотивированным и не имеющим оснований.

Текст заявления опубликовал Telegram-канал "Укрэнерго".

Сообщается, что в понедельник, 2 сентября, Наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе председателя правления Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов Наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании с согласия сторон.

"Сегодня, 3 сентября, мы подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов Наблюдательного совета компании. Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований", – заявили Доббени и Андреасен.

Независимые члены Наблюдательного совета отметили, что за 2,5 года войны правление "Укрэнерго" и весь коллектив компании "продемонстрировали беспрецедентное мужество и профессионализм", о чем свидетельствуют результаты работы "Укрэнерго" за это время.

"Компания успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение. Менеджмент компании обеспечил управляемость процессов и контроль над энергосистемой, как и в первые три недели изолированного режима работы энергосистемы Украины, так и во время массированных ракетных нападений россиян на объекты компании. Построено более 60 объектов уникальной комплексной антидроновой защиты на высоковольтных подстанциях. Темпы обновления высоковольтной сети после беспрецедентных ракетных и дроновых атак позволяют компании в полной мере выполнять функцию оператора энергосистемы. За время полномасштабной войны "Укрэнерго" привлекло более 1,5 млрд евро международной поддержки на восстановление энергосистемы, поддержку ликвидности и строительство инженерной защиты. Это свидетельство прозрачных закупочных процессов в компании и ее безупречной репутации среди международных стейкхолдеров", – подчеркнули Доббени и Андреасен.

Они также сообщили, что с первых дней своей работы в Наблюдательном Совете (с декабря 2021 г.) "испытывали политическое давление" и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в Правление компании людей, чей профессионализм "вызывал сомнения". Также руководство компании регулярно сообщало о попытках анонимов опозорить репутацию "Укрэнерго" в соцсетях и давлении на сотрудников со стороны правоохранительных органов.

"Сегодня в условиях, когда корпоративное управление компанией подвергнуто сомнению, мы не видим возможности продолжать свою работу в Наблюдательном Совете "Укрэнерго". Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", — подытожили Даниель Доббени и Педер Андреасен.

"А вот и первая отдача от вчерашнего решения [об увольнении Кудрицкого – ред.] – независимые члены "Укрэнерго" уходят в отставку", – прокомментировал заявление Доббени и Андреасена народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, об уходе Владимира Кудрицкого с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго" стало известно вечером 2 сентября. Представители энергоотрасли и некоторые нардепы выступили в поддержку Кудрицкого и осудили решение о его отставке.

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