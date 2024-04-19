Увольнение Гуменюк: почему журналисты взбунтовались против спикера Сил обороны юга — все подробности

Наталью Гуменюк таки уволили с должности спикера Сил обороны Юга. Медийное сообщество взорвалось одобрительными отзывами, а сама Гуменюк прокомментировала ситуацию по-философски.

После многочисленных жалоб журналистов Генштаб ВСУ принял решение таки уволить Наталию Гуменюк с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Это произошло после того, как ряд украинских и зарубежных медийщиков обвинил Гуменюк в некомпетентности и безосновательном препятствии работе СМИ.

Подробности скандального увольнения и реакцию Сети читайте в материале ТСН.ua.

Почему журналисты выступить против Гуменюк

Так, 16 апреля ряд медийщиков призвали руководство ВСУ и Минобороны уволить спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк. Соответствующее заявление отправили, в частности, на адрес главкома ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и опубликовали его на "Детектор.media".

Журналисты отмечают, что украинцы и мир видят, как украинские военные защищают Часов Яр и как его разрушают россияне. Как украинские военные держат Купянск и села, а россияне пытаются их уничтожить. Но мало внимания уделяется не менее разрушительным атакам РФ на Херсон и Берислав.

"Почему же журналистам "интереснее" освещать бои за те города, а не события на Херсонщине? Потому что на востоке нет Натальи Гуменюк, а на юге есть. Мы видим лицо защитников Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонщины. На Херсонщине мы видим только госпожу Гуменюк", – говорится в заявлении.

Медийщики признаются, что фиксировать военные преступления России прессе удавалось в основном при условии обхода ограничений, установленных в зоне подчинения Гуменюк, а не при ее содействии. Наиболее вопиющим случаем медийщики называют запрет въезда в Херсонскую область, к подтопленным городам и селам в день подрыва Каховской ГЭС.

Кадры с Каховской ГЭС на 21 день после теракта/Скриншот

"Тогда мировые СМИ заполонили ссылку на показания российских "военкоров", ведь от нас информация отсутствовала почти", — жалуются журналисты.

По их словам, позже Гуменюк запрещала фиксировать страдания украинцев в части сел, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода, и снимать высохшее дно водохранилища.

"До этого журналистам приходилось минными полями заезжать в только что освобожденные села на Херсонщине и Николаевщине, чтобы в момент наибольшего интереса мира рассказать о военных преступлениях россиян. Официального разрешения заехать в эти села легально по дорогам через блокпосты в адекватный срок добиться было невозможно", — рассказывают подписанты.

Спасательным службам Херсона отказывали в праве взять с собой журналистов на ликвидацию последствий российских преступлений в Бериславе. Были закрыты и Антоновка, Дарьевка и часть Херсона (Корабельный район и "Остров"), где люди также страдают от российских обстрелов.

"В отличие от других направлений, на Херсонщине нет доступа к больницам и стабпунктам, где лечат раненых защитников и гражданских", — говорится в заявлении.

Медийщики открыто заявляют, что им предлагали работать в "потемкинских окопах" в десятках километров от реальной линии фронта и фактически имитировать свою работу.

"Конечно, такая имитация недопустима для большинства медиа, следовательно, они выбирают другие направления фронта, где можно просто нормально выполнить свою работу. Наиболее популярное слово в коммуникационном отделе сил обороны Юга — "запрещено", — отмечают подписанты.

По их мнению, действия Гуменюк отражаются и на уровне обороноспособности региона, и на помощи общинам региона от международного сообщества. Поэтому медийщики призвали заменить Наталью Гуменюк "на более компетентное лицо и не допускать его к какому-либо управлению коммуникациями", а также обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседних регионов.

Как на бунт медийщиков отреагировала сама Гуменюк

На следующий день в эфире "Радио.Свобода" Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства коммуникационным направлением ОК "Юг". По ее словам, журналисты "не привели доказательств указанным фактам", а пресс-центр Сил обороны Юга не нарушил никаких приказов командования.

"Все мероприятия, которые проходили, выполнялись абсолютно в соответствии с распоряжениями руководящих штабов… Освещение проходило в условиях сверхсложных. То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС – это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели сразу после подрыва Каховской ГЭС в упрощенном порядке… но учитывая безопасность операций", — сказала Наталья Гуменюк.

Генштаб уволил Гуменюк

В конце концов, Генеральный штаб ВСУ прислушался к журналистскому сообществу и "провел ротационные мероприятия в отношении главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга" Натальи Гуменюк.

"Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк от 19.04.2024. Сейчас продолжается отбор соответствующего специалиста, который или уже скоро станет "голосом" Сил обороны Юга. Центр стратегических коммуникаций штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ", — сообщили в Генштабе.

Реакция Гуменюк на увольнение

Сама же Гуменюк в своем Facebook лаконично отреагировала на кадровые изменения и написала: "А солнце все равно сильнее облаков...".

Реакция Гуменюк на увольнение

Реакция Сети на увольнение Гуменюк

Журналисты и общественность одобрительно откликнулись на решение Генштаба относительно Гуменюк. Так, в частности, журналистка BIHUS.Info Ан Жюлак написала : "Наталья Гуменюк больше не будет препятствовать работе военных корреспондентов и журналистов на Юге. Она уволена (прекращена командировка на должность)".

Журналистка поблагодарила Генштаб, президента Зеленского, главкома Сырского и Минобороны, "что так быстро услышали".

"Надеюсь, на этот пост согласится человек, понимающий роль медиа в войне", — добавила она.

Кроме того, главный редактор "Суспильне Донбасс" Андрей Крамченков назвал соответствующее решение победой для для журналистов юга Украины.

О ситуации высказалась и нардеп Марьяна Безуглая: "Полковница Гуменюк уволена. Это та, которая защищала одесского военкома и хамила военным корреспондентам. Еще один шаг к смене культуры в ВСУ. И честности".

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