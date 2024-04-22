Увольнение Гуменюк: стало известно, кто стал новым руководителем пресс-центра Сил обороны Юга

Новым руководителем пресс-центра Сил обороны Юга после увольнения Наталии Гуменюк стал Дмитрий Плетенчук.

Об этом пишет "Укринформ".

"С сегодняшнего дня (22 апреля — ред.) приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины", — прокомментировал Плетенчук изданию.

До назначения Дмитрий Плетенчук был спикером Военно-морских сил Украины.

Напомним, после жалоб журналистов Генштаб ВСУ принял решение уволить Наталию Гуменюк с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. О подробностях скандального увольнения и реакции Сети читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также ведущие новости дня: