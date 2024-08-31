Увольнение командующего Воздушными силами Олещука: как отреагировали военные

После того, как в пятницу, 30 августа, стало известно об увольнении генерала Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ, в соцсетях появились комментарии военных, которые по-разному реагируют на эту новость.

ТСН.ua предлагает подборку высказываний, которыми провожают генерала.

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр, которая теперь занимается связями с общественностью главкома ВСУ Александра Сырского, сделала очень краткое сообщение.

"Спасибо за службу, Николай Олещук. Честь!" — написала она, опубликовав совместное фото с бывшим командующим Воздушными силами, датированное апрелем 2022 года.

Офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан с позывным "Штирлицем" также был лаконичным.

"Без комментариев. Спасибо за службу господин Командующий", — говорится в его сообщении, которое сопровождает смайлик с рукопожатием и украинским флагом.

Значительно более эмоционально выразился украинский писатель и военнослужащий ВСУ Артем Чех.

"Я не могу об этом говорить, но я не могу об этом не говорить. Больше фарса и фарисейства! Наш враг — Проклятие Дурина в пещерах Казад-дум. И ни одного Гендальфа. Одни *баные гоблины. Точнее, одна *баная гоблинеса. А господину командующему Воздушными силами — благодарность и уважение", — говорится в его сообщении.

В то же время украинский военный, который ведет Telegram-канал, Бахмутский демон одобрительно отозвался о кадровых изменениях в Воздушных силах.

"Увольнение Олещука полностью поддерживаю, давно пора, а Игната давайте к нам на перевоспитание", — написал он.

Бывший военный и правозащитник Николай Ляхович поблагодарил генерала Олещука за эффективную организацию защиты Украины и заверил, что его имя будет в списке "среди эффективных организаторов обороны Украины и Героев".

Иронически прокомментировал ситуацию с увольнением командующего Воздушными силами офицер ВСУ Мирон Дмитрик.

"А можно я напишу что-то о какой-то безуглой даме и меня выгонят из армии???" – пошутил он.

Напомним, накануне стало известно, что воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

Народная депутат Марьяна Безугла назвала причиной крушения самолета несогласованность подразделений Воздушных сил, которая привела к его сбитию собственной ПВО.

В ответ Николай Олещук назвал народную депутатку Марьяну Безуглу "инструментом для дискредитации высшего военного руководства" страны и "ньюзмейкером вражеской пропаганды", отметив, что ей еще придется извиняться перед армией, причем в суде.

В пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

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